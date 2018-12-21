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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:06 ص

النزاع "المغربى - الجزائرى" حول "الكسكسى" يطل من جديد

النزاع المغربى -
النزاع "المغربى - الجزائرى" حول "الكسكسى" يطل من جديد
وكالات
dostor.org/2443731

يطل النزارع المغاربي حول الأحقية بطبق "الكسكسي" الشهير من جديد، بعد أن ألمح الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحي، إلى انزعاجه من إعلان المغرب "الكسكسي" طبقا من التراث المحلي له، وسعيه لتسجيله لدى منظمة اليونسكو باسمه.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، قال "أويحي" لأحد منتجي العجائن بمعرض الإنتاج الوطني "في الخارج: "هناك دولة شقيقة وجارة جعلت من الكسكسي منتوجا خاصا بها، لذا أطلب منكم أن تثبتوا أنفسكم وأن تبرهنوا العكس".

وتتنافس كل من المغرب والجزائر وتونس على أحقية نسبة طبق الكسكسي إليها.

وهو تنافس يجد ما يبرره إذا أن هذا الطبق بات يغزو الموائد في كل هذه الدول، رغم بعض الاختلاف حتى بين مدن البلد الواحد.

فالكسكسي الجزائري له أسراره على غرار الكسكسي المغربي الذي له ما يميزه.

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