مقتل فلسطينى وإصابة آخر بجروح برصاص الجيش الإسرائيلى شمال رام الله

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز المحكمة شرق رام الله.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان مقتضب: "قبل فترة وجيزة، اخترقت مركبة نقطة تفتيش حاجز فوكوس في منطقة اللواء الإقليمي بنيامين حيث ردت قوة في المنطقة بإطلاق النار. ويجري التحقيق في الحادث".



وأضاف: "توفي أحد ركاب السيارة متأثرا بجروحه وأصيب راكب آخر".



هذا ووقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة أنباء سبوتنيك: "أطلق فلسطينيون النار من بلدة عين يبرود شرق رام الله باتجاه محطة الحافلات أمام مستوطنة عوفرا دون وقوع إصابات وردت القوات بإطلاق النار".



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عين يبرود وأغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله.