باستخدام أسلحة محظورة... دونيتسك تتهم أوكرانيا بخرق نظام الهدنة يوميًا

أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمتابعة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في دونباس، رسلان ياكوبوف، عن وقوع اشتباكات يومية على طول خط التماس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.



وقال ياكوبوف، للصحفيين: إن "الاشتباكات على طول خط التماس تحدث يوميا. بمعدل وسطي يتم تسجيل نحو 20 انتهاك لوقف إطلاق النار [يوميا]، بما في ذلك استخدام الأسلحة التي تحظرها اتفاقات مينسك".



يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرًا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير، من نفس العام ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.



وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.