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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:42 ص

نجم ليفربول المصاب جاهز لمباراة ولفرهامبتون وأندرارز

نجم ليفربول المصاب
وكالات
dostor.org/2443727

عاد جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول لتدريبات الفريق، وسيكون متاحًا للمشاركة أمام مستضيفه ولفرهامبتون وأندرارز، أمس الجمعة، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب ميلنر في نهاية فوز ليفربول 1-صفر على ضيفه نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وغاب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد الأحد الماضي كإجراء احترازي.

وقال "ميلنر" لموقع النادي على الإنترنت: "عدم المخاطرة في المباراة السابقة كان قرارًا صائبًا، لهذا أتمنى أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وأضاف: "شعرت ببعض الألم في العضلة الخلفية بعد نهاية مباراة نابولي. واتخذ المدرب القرار (بعدم إشراكي في مباراة الأحد الماضي)".

ويتطلع ليفربول، الذي حصد 45 نقطة في 17 مباراة، إلى مواصلة بدايته الخالية من الهزائم. لكن المدرب يورغن كلوب يدرك ما يمكن أن يمثله ولفرهامبتون الصاعد للأضواء من خطورة.

فالفريق الذي يحتل حاليًا المركز السابع تعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد وأرسنال، وفاز على تشيلسي في وقت سابق هذا الموسم. ويلعب ولفرهامبتون بأسلوب سلس تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو.

وقال كلوب: "يجب أن نخوض المباراة بقوة. ندرك ذلك. ستكون مباراة مثيرة حقا"، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق المنافس "غيروا طريقتهم عدة مرات. من المثير للاهتمام معرفة كيفية القيام بهذا. يجب أن نكون متأهبين لكل الاحتمالات".

وسيخوض ولفرهامبتون المباراة بدون المهاجم ديوغو غوتا الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في الفوز 2-صفر على بورنموث مطلع هذا الأسبوع.

وقال مدرب ولفرهامبتون للصحفيين: "من المستحيل أن يشارك جوتا في مباراة الغد. أتمنى أن يعود قريبًا".

وسيحاول ولفرهامبتون تحقيق انتصار من شأنه أن يرفع الفريق مؤقتًا إلى المركز السادس، متقدمًا على مانشستر يونايتد الذي سيحل ضيفًا على كارديف سيتي غدًا السبت في الدوري.

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