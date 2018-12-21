رئيس مجلس الدوما يترأس الوفد الروسى لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلى

أعلنت السفارة الروسية لدى البرازيل، أمس الجمعة، بأن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيترأس الوفد الروسي لحضور حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.



وقالت السفارة: "فياتشيسلاف فولودين سيترأس الوفد الروسي لحضور حفل تنصيب بولسونار".



ومن المقرر أن يمارس الرئيس الجديد للبرازيل صلاحياته في 1 يناير 2019.



وشهدت البرازيل يوم 28 أكتوبر الماضي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وحصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسوناروـ على 55.13 بالمئة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.



يذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية، وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته، هو مثاله الرئيسي الذي يحتذي به.