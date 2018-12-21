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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:41 ص

السعودية تؤكد دعمها لأفغانستان حتى تحقيق السلام الدائم

السفير السعودي بواشنطن،
السفير السعودي بواشنطن، الأمير خالد بن سلمان،
مروة عنبر
dostor.org/2443723

أكد السفير السعودي بواشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ستستمر ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.

وأضاف السفير السعودي، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن "المملكة عملت وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".

وأوضح، "رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى بمشيئة الله في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة".

يذكر أن دولة الإمارات، بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور باكستان، استضافت مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.

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