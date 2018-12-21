رئيس الإنتربول: أوروبا ستشهد موجة جديدة من الإرهاب

حذر رئيس الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، يورجن ستوك، من موجة جديدة من الإرهاب قد تضرب أوروبا؛ وذلك بسبب عودة المتشددين من نقاط الصراع أو خروجهم من السجن.



وقال "ستوك"، وهو رجل أمن ألماني مختص في علم الإجرام وإنفاذ القوانين، إنه من الوارد أن تواجه أوروبا موجة ثانية من الأفراد المرتبطين بتنظيم داعش، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".



وأوضح "ستوك" أن جيل من الموالين للتنظيم الإرهابي سيخرج في غضون السنتين القادمتين، سواء في أوروبا أو في أسيا، ومن المرجح أن يعود الأشخاص المفرج عنهم إلى الانضمام لجماعات إرهابية أو تأييدها، مستشهدًا بمنفذ الهجوم الأخير بمدينة ستراسبورج الفرنسية شاهد على هذا الأمر.



وأضاف ستوك في لقاء صحفي، أن الإنتربول لديها قاعدة بيانات حول 45 ألف متشدد لكن تحديد مكانهم ما يزال تحديًا بالنسبة إلى الشرطة ووكالات الأمن.



وأشار إلى أن العائدين من نقاط التوتر يشكلون قلقا للبلدان الأوروبية، فيما لقي الكثيرون مصرعهم بسوريا والعراق أثناء مشاركتهم في المعارك الضارية خلال السنوات الماضية.