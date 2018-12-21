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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:15 ص

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

بوتين
بوتين
مروة عنبر
dostor.org/2443720

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أنه من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.

ويعد "بوتين" الذى يبلغ من العمر 60 عامًا، من المحافظين بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته.

وجاءت تصريحات "بوتين" خلال رده على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

وقال "بوتين" مبتسمًا: "كشخصية عامة، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما".

يذكر أن "بوتين" كان متزوجًا من من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أعلن عنه عام 2013، وأنجب منها ابنتيه كاترينا وماريا، وهما لا يشاركان فى الحياة السياسية وخارج دائرة الأضواء.

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