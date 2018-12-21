المغرب ينفى حصول الرئيس الموريتانى على جواز سفر مغربى

نفى المغرب حصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على جواز سفر مغربي، وأكد أن صور الجوازات التي نشرها المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو على صفحته بموقع فيسبوك، وادعى إنها للرئيس ولد عبد العزيز وعائلته، غير صحيحة.



وأعلنت الخارجية المغربية في بيان مساء أمس الخميس أنها ستمنع المعارض محمد ولد بوعماتو من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده، وفقا لسبوتنيك.



وكان المعارض الموريتاني ورجل الأعمال المعروف محمد ولد بوعماتو يقيم في المغرب لسنوات قبل أن يغادر إلى فرنسا بعد تحسن العلاقات السياسية بين الرباط ونواكشوط.