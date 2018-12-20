مباشر مباريات اليوم الجمعة 21-12-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

توقيت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وغرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسنقدم لكم اسم معلق ماتش ليفربول اليوم، بعد الإعلان عليه رسميا من طرف قنوات بي إن سبورت الرياضية.

بإمكانكم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD2 وأيضاً عبر CONNECT، مع العلم بأن استوديو تحليلي سيسبق انطلاق المواجهة.



