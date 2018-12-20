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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 11:36 م

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في البيرة

الصحة الفلسطينية
مروة عنبر
dostor.org/2443662

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد شاب وإصابة آخر عقب إطلاق الاحتلال النار على مركبة (تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية) كانا يستقلانها، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة (حاجز بيت أيل).

وادعت قوات الاحتلال أن المركبة حاولت اقتحام حاجز على مدخل مدينة البيرة الشمالي، حيث يتواجد عدد من جنود الاحتلال الذين باشروا بإطلاق النار عليها مما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، إضافة إلى إصابة شاب آخر كان في المركبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر أمنية في تصريح صحفي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة من نوع (فورد - فوكاس) بداخلها (4) أشخاص من حملة هوية القدس عند حاجز "بيت إيل" لاشتباه جنود الاحتلال بأن المركبة هي نفسها التي قامت بإطلاق النار على محطة الحافلات بشارع 60، علما بأن المسافة بين "عوفره" وحاجز "بيت إيل" تبلغ 2 كيلومتر، بينما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار على مركبة (فوكاس) بعد قرابة 40 دقيقه من وقوع الحدث عند عوفره، ما ادى الى استشهاد شاب واصابة آخر بجروح.

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