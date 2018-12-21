3050 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
تراجعت سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3050 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
تراجعت سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3050 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
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