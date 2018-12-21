تراجع أسعار الحديد اليوم.. "عز" بـ11.850 جنيه للطن

أكد أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بقيمة 350 جنيهًا للطن اليوم الجمعة.



وأضاف الزيني، في تصريحات لـ "الدستور" أن كل من حديد العز، والجارحى، أعلنا تخفيض الأسعار.



وعن أسعار أسعار حديد عز فسجلت 11.850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 جنيه قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال "التخاين" إلى 11.650 جنيه، مقابل 12 جنيه قبل الخفض، وسجلت أسعار اللفف 11.550 جنيه للطن.



أما عن شركة الجارحى فانخفض أسعارها بقيمة 350 جنيهًا للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.