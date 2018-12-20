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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:44 م

موسكو تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
ا ش ا
dostor.org/2443620

دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات التي تفرضها على سوريا؛ نظرا للتقدم الحقيقي الذي تحقق نحو الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال نيبينزيا، خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي أوردتها قناة (روسيا اليوم )الإخبارية،"لقد سمعنا مرارا ولا نزال نسمع من شركائنا الغربيين أن تعزيز المساعدة ورفع العقوبات الأحادية سيكون ممكنا فقط بعد ظهور أوجه تقدم حقيقي في مسار التسوية"، مضيفا: "لقد حانت هذه اللحظة ونتوقع ألا يتخلوا الزملاء عن كلماتهم ولن يطرحوا شروطا مسيسة جديدة".

وأشار المندوب الروسي إلى أن هناك خطوات إيجابية اتخذتها الدول الإقليمية في سعي منها إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، معبرا عن أمل السلطات الروسية بأن يسهم عزم تلك الدول في استئناف العلاقات مع سوريا وعودتها إلى الأسرة العربية، في دعم التسوية السورية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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