الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سائق فلسطيني قرب حاجز "بيت أيل"

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة، من مساء اليوم الخميس، النار على سائق مركبة فلسطيني قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي (حاجز بيت أيل) ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وأفادت مصدر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى بلدات وقرى رام الله الشرقية، كما داهمت بلدة دورا القرع واقتحمت أحد منازلها واعتلى جنود الاحتلال سطحه، فيما يسمع دوي إطلاق نار في البلدة.



فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتابع الحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه شمال البيرة.



وادعت وسائل إعلام عبرية أن السائق الشاب حاول اقتحام الحاجز فأطلق الجنود عليه النار وأصابوه بجروح خطيرة وهناك أنباء غير مؤكدة عن استشهاده.



وادعى الاحتلال أن الشهيد هو من نفذ عملية إطلاق النار قرب عوفرا وطارده الجيش وأطلق عليه النار.