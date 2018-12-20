النصر للتعدين تخطط للحصول على تراخيص مناجم جديدة

تخطط شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية للحصول على تراخيص مناجم جديدة في مصر.



وقال مصدر مسؤل في الشركة، إنه جاري العمل على الحصول على تراخيص جديدة للمناجم، وفقا لتكليفات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حيث ضمت خطة تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العمل على الحصول على تراخيص جديدة للمناجم.



وأضاف المصدر لـ"الدستور" أنه سيتم العمل على التنسيق مع هيئة الثروة التعدينية التابعة للبترول من أجل الحصول على تراخيص المناجم الجديدة.

