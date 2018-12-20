بدء فرز أصوات الانتخابات التكميلية بمجلس النواب في 3 دوائر

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدوائر (العريش بشمال سيناء، وزفتى بالغربية، وطامية بالفيوم)، بعد أن أُغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في ثاني أيام التصويت.



وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الانتخابات بالمحافظات الثلاثة، وأن عملية الإشراف القضائي والجهات المعاونة جرت بنفس الكفاءة التي جرت بها انتخابات مجلس النواب الكاملة وبنفس المنظومة، موضحًا أن عملية فرز الأصوات تجرى بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة الانتخابات.



يذكر أن إجمالي المرشحين بالدوائر الثلاثة بلغ 36 مرشحًا منهم 30 مستقلًا و6 ينتمون لأحزاب سياسية، يتنافسون على 3 مقاعد، ففي دائرة طامية بالفيوم يتنافس 10 مرشحين منهم 8 مستقلين، و2 ينتمون لحزبي "مستقبل وطن"، و"الحزب العربي للعدل والمساواة".



ويتنافس على مقعد زفتى بالغربية 13 مرشحًا بينهم 12 مستقلًا وآخر حزبي ينتمي لحزب "مستقبل وطن"، وفي دائرة العريش بشمال سيناء يتنافس 13 مرشحًا بينهم 10 مستقلين و3 ينتمون لأحزاب "حماة الوطن، مصر المستقبل، والعربي للعدل والمساواة".



ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرز في 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الإعادة يكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل في الخارج، و16 و17 يناير في الداخل، وإعلان النتيجة يوم 21 يناير.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت خطابًا من مجلس النواب، في 3 أكتوبر الماضي، بخلو المقاعد الثلاثة عن الدوائر المشار إليها لوفاة ممثليها من النواب وهم؛ أحمد عبدالتواب عن "طامية"، ورفعت داغر عن "زفتى" وحسام الرفاعي عن "العريش".