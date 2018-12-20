"الري": سقوط سيارة محملة بالسولار قرب ترعة الجعفرية بالغربية

تلقت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، بلاغا عن سقوط سيارة محملة بتانك سولار عند الكيلو 13 من ترعة الجعفرية بزمام الإدارة العامة لري زفتى بالغربية.



وذكر بيان لوزارة الري مساء اليوم الخميس، أنه على الفور تم الدفع والتحرك بمعدات الإدارة لموقع الحدث، وتم رفع السيارة من المجرى المائي دون حدوث أي تسرب للسولار داخل المجرى المائي وعدم حدوث أي تلوث.



وتهيب وزارة الموارد المائية والري بقائدي السيارات المحملة بمواد بترولية أو أي مواد قد تسبب تلوث المياه توخي أقصى درجات الحرص والحذر أثناء السير على الطرق المجاورة للمجاري المائية حفاظا على سلامتهم وسلامة المياه التي تمثل أهمية قصوى لكافة القطاعات المستخدمة للمياه.