"أدباء مصر" يفشل في عقد عموميته: الأعضاء على القهوة

فشلت أمانة مؤتمر أدباء مصر في دورته الثالثة والثلاثون من عقد اجتماع الجمعية العمومية؛ لمناقشة تعديل اللائحة، على الرغم من حضور أعضاء الجمعية العمومية بالمؤتمر المنعقد، الآن، بمطروح.



وترك الأدباء المؤتمر، ليجلسوا على مقاهي مطروح، مهمّشين أهمية انعقاد الجمعية العمومية، وفشل أعضاء الأمانة في تجميع الجمعية من على المقاهي.



ويقدر عدد أعضاء الجمعية العمومية بـ130 عضوًا وكان من المقرر أن يحضر على الأقل نصف العدد لاكمتال النصاب القانوني، إلاّ أن ذلك لم يحدث.