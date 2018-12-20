"محامين طنطا" تعلن فض الخصومة في المجلس الفرعي

أصدر مجلس نقابة محامي غرب طنطا، برعاية النقيب العام سامح عاشور، بيانًا شمل 4 قرارات تؤكد فض الخصومة القائمة في المجلس الفرعي، ووحدته نقيبًا وأعضاءً، لصالح المحامين والمحاماة، وبناء جسور الود والتفاهم.



وجاء في بيان المجلس 4 قرارات حاسمة منها التعهد نقيبًا وأعضاء أمام الجمعية العمومية بالإلتئام والتوافق على أداء رسالة المجلس تجاه الجمعية العمومية لمحامي غرب طنطا.



يلتزم المجلس بعقد اجتماع يوم الخميس الموافق 27 122018 لوضع تصورات المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات الجمعية العمومية ووضع تصور لذلك.



وقف الحملات الدعائية المتبادلة من الجميع التزامًا بالاحترام المتبادل بينهم للحفاظ على لحمة المجلس نقيبًا وأعضاءً ويناشد المجلس جموع المحامين مساندة المجلس فى انعقاده الجديد.



إسناد أمر معهد المحاماة إلى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومجلس نقابة غرب طنطا نقيبًا وأعضاء.



يأتي ذلك عقب ما أعلنه نقيب المحامين، خلال حضوره افتتاح الدورة الثانية لمعهد محاماة طنطا، من تحمله مسئولية فض ملف الخصومة القائمة في مجلس النقابة الفرعية في طنطا، مؤكدًا أنه من غير المسموح حدوث خصومة بين أبناء النقابة الواحدة، وأن نقابة المحامين ليس لديها رفاهية الانقسام في النقابات الفرعية، وأن وحدة محامي مصر، والاصطفاف الوطني للمحامين لا يجوز المساس بهما.