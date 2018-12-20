واشنطن أمام مجلس الأمن: ملتزمون بتدمير داعش في سوريا

أكد منسق البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر التزام بلاده بتدمير تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كامل، على الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا قريبا.



وقال هانتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتدمير "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا وحول العالم بشكل نهائي".



وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمحاربة الإرهاب، وستعمل الولايات المتحدة مع الدول التي تشاطرها آراءها، والأمم المتحدة والمعارضة السورية من أجل إيجاد حل دبلوماسي لهذا النزاع".



وأكد كذلك أن واشنطن "ستستخدم جميع أدوات قوتها الوطنية للضغط من أجل انسحاب القوات المدعومة من قبل إيران" من سوريا.



ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. وأثار هذا الأمر مخاوف لدى بعض حلفاء واشنطن في التحالف الدولي، مثل ألمانيا وفرنسا.



كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن، أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على محاربة "داعش" وستعطي للإرهابيين وداعميهم "زخما" للانتعاش مجددا.