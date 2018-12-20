القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
عالم
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:00 م

واشنطن أمام مجلس الأمن: ملتزمون بتدمير داعش في سوريا

واشنطن أمام مجلس
dostor.org/2443605

أكد منسق البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر التزام بلاده بتدمير تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كامل، على الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا قريبا.

وقال هانتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتدمير "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا وحول العالم بشكل نهائي".

وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمحاربة الإرهاب، وستعمل الولايات المتحدة مع الدول التي تشاطرها آراءها، والأمم المتحدة والمعارضة السورية من أجل إيجاد حل دبلوماسي لهذا النزاع".

وأكد كذلك أن واشنطن "ستستخدم جميع أدوات قوتها الوطنية للضغط من أجل انسحاب القوات المدعومة من قبل إيران" من سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. وأثار هذا الأمر مخاوف لدى بعض حلفاء واشنطن في التحالف الدولي، مثل ألمانيا وفرنسا.

كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن، أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على محاربة "داعش" وستعطي للإرهابيين وداعميهم "زخما" للانتعاش مجددا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ اسبوع

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

عبدالحفيظ يحقق فى أنباء تمرد «الجوكر»

زلزال بقوة 7.5 يضرب روسيا.. وتحذيرات من تسونامى

حبس نقيب المحامين عامين لمنعه خريجي التعليم المفتوح من ممارسة المهنة

بعد مقتل خاشقجي.. السعودية تعلن خطة إعادة هيكلة المخابرات

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف حقيقة الـ6 آلاف جنيه وبط وحمام السجون

عبدالحفيظ يحقق فى أنباء تمرد «الجوكر»

تريزيجيه يقرر الرحيل عن قاسم باشا: 3 أندية في انتظاره

حبس نقيب المحامين عامين لمنعه خريجي التعليم المفتوح من ممارسة المهنة

ألبومات الصور

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

إزالة إشغالات وضبط مخالفات مرورية في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)

المشروعات القومية في عيون أبناء البحيرة: شكرًا ياريس

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف حقيقة الـ6 آلاف جنيه وبط وحمام السجون

عبدالحفيظ يحقق فى أنباء تمرد «الجوكر»

تريزيجيه يقرر الرحيل عن قاسم باشا: 3 أندية في انتظاره

حبس نقيب المحامين عامين لمنعه خريجي التعليم المفتوح من ممارسة المهنة

كشكول

أزهرية تحصد جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية

لجنة لفحص مدرسة «المنار» عقب انهيار جزء من سقف أحد فصولها

مبادرة «معلم من أجل مصر» تنطلق بمحافظة المنيا

ندوة عن "الفنوان والبناء الوجدانى للإنسان" لمعاهد البحر الأحمر

الجيزة الأزهرية تنهى تدريب المعلمين على مهارات الحاسب الألى

الأمصار

الاتحاد الأوروبي يحظر استعمال الأكواب البلاستيكية عام 2021

حزب نداء تونس يرحب بدعوة الأسد لحضور القمة العربية

الملك سلمان للوزراء: لا توجد حصانة ضد مخالفة الأنظمة والشرع

إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي

فنانة عراقية تعتزل لأنها تكره الاستيقاظ مبكرا.. ومغردون: مبروك للشعب

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

حكاية في صورة.. في انتظار الفرج

"أوبر" تنوي استخدام الدرونات لإيصال الطعام لزبائنها

فنان يشرح قواعد إنتاج أفلام الكارتون في لوحة واحدة (فيديو)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التأثيرات الإيجابية والسلبية للشاي الأخضر على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎