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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:58 م

المدافع الكولومبي موريو إلى برشلونة معارًا من فالنسيا

المدافع الكولومبي
المدافع الكولومبي موريو
dostor.org/2443602

عزز برشلونة بطل إسبانيا صفوفه بضم المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الخميس.

ويأتي التعاقد مع الكولومبي البالغ 26 عاما بعدما عانى دفاع برشلونة في المباريات التي خاضها هذا الموسم، حيث تلقى 19 هدفا في 11 مباراة، قبل أن يحافظ بعدها على نظافة شباكه لثلاث مباريات متتالية.

ويفتقد النادي الكاتالوني الذي استعاد صدارة الدوري من إشبيلية، قلبي دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلن للاصابة.

وذكر برشلونة أنه يملك خيار التعاقد نهائيا مع موريو في يونيو المقبل مقابل 25 مليون يورو (28،7 مليون دولار)، في وقت أشارت الصحف المحلية الى أن مدرب النادي الكاتالوني أرنستو فالفيردي تقدم بطلب خاص من الإدارة من أجل ضم المدافع الكولومبي، على الرغم من أن الأخير لم يشارك سوى في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وانضم موريو الذي خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الكولومبي، إلى فالنسيا الموسم الماضي معارا لفترة عامين مع بند إجباري لشرائه من إنتر ميلان الإيطالي.

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