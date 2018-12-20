"السياحة" تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الشرق الأوسط مارس المقبل

تستعد وزارة السياحة لاستضافة اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الـ 45، والذي من المقرر انعقاده خلال شهر مارس المقبل.



وأشارت المصادر إلى أنه لم يقرر بعد مكان انعقاد الاجتماع سواء بالقاهرة، أو بمدينة شرم الشيخ كما انعقد الاجتماع الماضي للجنة.



وترأس الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية دولة الإمارات، بمشاركة وزراء ومسؤولي السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، ووفد رفيع من منظمة السياحة العالمية برئاسة الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكافيتشى.



واختارت منظمة السياحة العالمية موضوع السياحة والتطور التكنولوجي ليكون على رأس أولوياتها خلال العام المقبل نظرًا إلى ما تلعبه التكنولوجيا من تطور وتقدم للقطاع السياحة وسيطرة الـ "أون لاين" على القطاع.

