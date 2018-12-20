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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:52 م

"ممنوع التصوير" يشارك في مهرجان الفيلم الوثائقي بالمغرب

ممنوع التصوير يشارك
ا ش ا
dostor.org/2443594

ينافس الفيلم الوثائقي القصير "ممنوع التصوير" على جوائز الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، الذي يقام في الفترة من 26 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري بمدينة خريبكة بالمغرب.

قال عبدالله عادل مخرج الفيلم، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فيلمه "ممنوع التصوير" يعد الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس ضمن 10 أفلام وثائقية اختارتها إدارة المهرجان للمشاركة بالمسابقة الرسمية من فرنسا وألمانيا والمغرب والهند.

وأوضح عادل أن الفيلم يعد من الأفلام الواقعية القريبة من الناس، حيث يتضمن أحداثا وحكايات من واقع حياتهم، وتدور أحداثه فى نحو 19 دقيقة حول مخرج ترك عمله فى القاهرة، وقرر الرجوع إلى الإسكندرية من أجل تصوير فيلمه الوثائقى الثالث، لكنه يفشل فى الحصول على التصاريح الخاصة بتنفيذ فكرته، فيقرر التصوير بمعداته البسيطة مستعرضا مشاكل وهموم الناس واحساسهم بالغربة عن المجتمع.

"ممنوع التصوير" فكرة وإخراج عبدالله عادل، والراوى كريم أحمد، وموسيقى إسلام شيتوز، وغناء عمر خطاب، ومونتاج أحمد عبدالله.

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