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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:50 م

ميدو عقب خسارة الوحدة أمام الفيصلي: "أنا مقاتل"

البرازيلي بريكليس
البرازيلي بريكليس شاموسكا
dostor.org/2443593

أبدى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي، سعادته إثر الفوز الذي حققه الفريق على الوحدة 3 صفر، اليوم، في المرحلة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدا بأداء لاعبيه خلال اللقاء.

وقال شاموسكا، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "سعيد جدًا باللقاء اليوم، حققنا فوزا مهما لمواصلة تألقنا.. لم نتلق أي هزيمة منذ ثمان مباريات وهذا شيء جيد بالنسبة لنا قبل فترة التوقف".

ومن جانبه، أوضح فهد الأنصاري لاعب الفيصلي أن الفريق كان لديه شغف لتحقيق الفوز، مضيفا "منذ أربعة أسابيع لم نحقق أي انتصار، التسجيل المبكر اليوم ساعدنا ومنحنا دافعا أكبر لتحقيق الفوز.. الدوري لا يزال طويلا ونطمح لتصحيح الأخطاء التي نقع فيها".

وعلى الجانب الآخر، قال المصري أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة إن النتيجة لا تعكس سير المباراة وأحداثها، موضحا أن اللاعبين قدموا مستويات متواضعة في البداية فقط.

أضاف: أن هدف الفيصلي المبكر، الذي سجله لويس جوستافو في الدقيقة الأولى، أربك حسابات فريقه داخل الملعب، بالإضافة إلى أن قلة التركيز تسببت في استقبالهم الهدف الثاني.

وتابع ميدو: "تدربنا بشكل جيد للغاية على الكرات الثابتة ورغم ذلك استقبلنا هدفا منها.. في الشوط الثاني، صنعنا خمس فرص منها أربع فرص أهداف محققة وكان بإمكان أي هدف أن يعيدنا إلى أجواء المباراة".

وشكر ميدو لاعبيه على "قتالهم وحماسهم حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.. اللاعبون لا يستسلمون وأشكرهم على ذلك".

وأكد ميدو أنه وافق على تدريب الوحدة لكونه "رجل مقاتل"، وأضاف: "وافقت على تولي المهمة لأنني رجل مقاتل، ونتيجة مباراة اليوم لن تؤثر علينا".

وأبدى تيسير الجاسم لاعب الوحدة، حزنه إثر الهزيمة بثلاثية، مشيرًا إلى أن الفريق يحاول استعادة نغمة الانتصارات منذ ثلاث مباريات، إلا أنه لم ينجح في ذلك بعد.

لكنه أضاف: "الدوري لا يزال طويلا والحظ لا يقف بجانبنا في بعض الأحيان.. ثنائية الفيصلي المبكرة أنهت المباراة قبل أن تبدأ، حاولنا التسجيل ولكننا لم نوفق".

وأضنى الجاسم على المدرب الجديد ميدو، متوقع أن الوضع سيتحسن في المباريات المقبلة.

وقال الجاسم "يمكننا العودة مجددا في الدور الثاني.. نعلم أن المستو غير مرض ولكننا نحتاج إلى وقت للتأقلم على تكتيك المدرب ميدو".

ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز السابع،بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

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