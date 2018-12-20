القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:47 م

"البيئة": لجنة عاجلة لبحث التلوث الزيتي برأس غارب

البيئة: لجنة عاجلة
ا ش ا
dostor.org/2443589

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التعامل مع تلوث زيتي بأحد شواطئ رأس غارب، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالوزارة بلاغا يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام به.
وذكر بيان أصدرته وزارة البيئة اليوم الخميس، أن لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر توجهت لمعاينة الموقع فور تلقي البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن اللجنة أخذت عينات من التلوث، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التلوث الناتج، وتم سحب العينات اللازمة ومتابعة التخلص النهائي من آثار التلوث.

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