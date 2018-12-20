أعضاء برلمان طلائع محافظات غرب الدلتا يضعون خطة لمواجهة الهجرة الغير شرعية

استضافت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، أعضاء برلمان طلائع قطاع غرب الدلتا "البحيرة، والغربية، وكفرالشيخ"، لوضع خطة تنسيقية لمواجهة ظاهرة الهجره غير الشرعية، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.



وأكد مديرية الشباب والرياضة بالغربية، فى بيانًا لها، أن الإجتماع شهد مناقشة مخاطر الهجرة الغير شرعية ما يترتب عليها، ووضع خطة تنسيقية لمواجهتها، وذلك فى حضور علي الراعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمود ممتاز مسئول برلمان طلائع الغربية، وهشام فتح الله مسئول برلمان طلائع كفرالشيخ، ومصطفي الرشيدي مسئول برلمان طلائع البحيرة.