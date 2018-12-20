"كوالكوم" تنجح في استصدار حظر لبيع عدة طرز من أجهزة آيفون داخل ألمانيا

تمكنت شركة كوالكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية، من استصدار حكم قضائي بحظر بيع عدة طرز من أجهزة آيفون داخل ألمانيا.



وثبت لدى محكمة الولاية في مدينة ميونخ اليوم الخميس، أن شركة أبل انتهكت براءة اختراع مسجلة باسم شركة كوالكوم.



ويمكن لكوالكوم أن تطبق الحكم مؤقتا مقابل ضمان مالي بقيمة 4ر668 مليون يورو، في دعويين اثنتين تتعلقان ببراءة الاختراع ذاتها.



ويطبق الحكم على سلسلة من الطرز الخاصة بآيفون وهي من آيفون 7 حتى آيفون إكس الصادر خلال العام الماضي.



ومن المقرر أن تدفع أبل تعويضا ماليا لشركة كوالكوم لاحقا،تتعلق البراءة المسجلة لكوالكوم بتكنولوجيا تحدث مواءمة فيما يتعلق بكمية استهلاك التيار بفضل الرقائق الإلكترونية ليستمر شحن بطارية الجهاز مدة أطول.



وترى كوالكوم أنه من غير الممكن التحايل على هذه البراءة من خلال تغيير في البرامج المستخدمة.



وتشير الشركة المنتجة لهذا الجزء في جهاز آيفون داخل ألمانيا،وهي شركة كورفو الأمريكيةـ إلى أن بالإمكان حل مشكلة البطارية تلك، والتي تسمى تتبع المغلف، بصورة أخرى لا تنتهك براءة كوالكوم.



وقال رئيس المحكمة ماتياس تسيجان بصورة مقتضبة: "غرفة المحكمة لم توضح كيف يتم إعداد هذه القطعة تكنولوجيا على وجه الدقة".