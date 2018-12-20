يوناميد تؤكد دعمها لقضايا تحقيق السلام في دارفور

أكدت نائبة رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد)، أنيتا كاكويو، اهتمام البعثة ودعمها لقضايا تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي بدارفور، وذلك عبر التنسيق المشترك مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالاتها المختلفة، بالاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين قبل خروج البعثة نهائيًا.



جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ولقائها بالمدير التنفيذي معتمد المحلية بالإنابة الحافظ بخيت محمد وأعضاء لجنة الأمن والقيادات الأهلية.



وقالت كاكويو، إن البعثة قد أنجزت الخطة الأولية للخروج نهائيًا من دارفور في عام 2020.



من جانبه، أكد معتمد سرف عمرة بالإنابة، أن محليته تنعم بالأمن والاستقرار بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة في حملة جمع السلاح وفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات السكانية، وإكمال الأجهزة الأمنية والعدلية بالمحلية، ونجاح الموسم الزراعي.