القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:09 م

بيبلوس يستعيد نغمة الانتصارات بدوري السلة اللبناني

بيبلوس يستعيد نغمة
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استعاد بيبلوس نغمة الانتصارات في الدوري اللبناني لكرة السلة بعد خسارتين متتاليتين بفوزه بصعوبة على ضيفه أطلس الوافد الجديد 81-79 اليوم الخميس.

بدأ أطلس المباراة بطريقه جيدة عندما تقدم في نهاية الربع الأول26-21 وعزز الضيف تقدمه في نهاية الربع الثاني 48-37، لكن بيبلوس عاد لأجواء اللقاء ووضع الضغط على ضيفه عندما تقدم في نهاية الربع الثالث 64-57.

وبلغت المباراة ذروة الإثارة في الربع الأخير عندما قلص أطلس الفارق إلى نقطة واحدة 80-79 قبل أن يعود بيبلوس ويحسم اللقاء في الثواني الأخيرة.

وقاد الأمريكي ارون نيلسون فريقه بيبلوس للفوز بتسجيله 26 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة وأضاف مواطنه مالكوم رايلي 22 نقطة واستحوذ على ثلاث كرات مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة.

وبرز من أطلس علي فرحات وجوي زلعوم بتسجيل كل منهما 15 نقطة وأضاف الأمريكي دارين تاونز 14 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وصعد بيبلوس للمركز السادس بفارق المواجهات عن أطلس برصيد عشر نقاط من انتصارين وأربع هزائم لكل منهما بفارق أربع نقاط عن بيروت والشانفيل المتصدرين للترتيب.

وسيلتقي غدا الجمعة الرياضي بيروت مع ضيفه المتحد.

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