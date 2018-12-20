تماسيح البحر تسيطر على تسريب حقول جبل الزيت (صور)

نجح فريق الغطس بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، في السيطرة على تسريب الغاز بخط 8 بالمنصة غرب حقول أشرافي بمنطقه جبل الزيت التابعة لشركة عجيبة للبترول بخليج السويس، وذلك فى زمن قياسي ودقة عالية رغم صعوبة الوضع بمشكلة التسريب.



كما نجحت التمساح، برئاسة المهندس رضا السنجابي وقطاع العمليات بالشركة في تركيب شمندورة طراز SPM لصالح شركة SUCO للبترول.



وحققت الشركة رقما قياسيا فى 6 ايام شاملة يومين لأعمال تجهيز "الجنازير" بأقطار 2.5 بوصة وبطول إجمالي 240 مترا واستغرقت أعمال تركيب الجنازير بالشمندورة يومين وتركيب الخراطيم الخاصة بالشحن والتفريغ يومين.



ووجهت شركة عجيبة للبترول الشكر لرئيس مجلس إدارة "التمساح" ولعدد 7 من الغواصين بالشركة على ما بذلوه من جهد فى عملية السيطرة على التسريب.