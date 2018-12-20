المئات يتظاهرون في عمان احتجاجًا على تعديلات ضريبة الدخل

تظاهر مئات الاردنيين مساء الخميس وسط عمان احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.



ورغم الأمطار الغزيرة احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الاردن، على بعد حوالى 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلا عنه.



وأغلقت الاجهزة الامنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الاقتراب.



ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد إسقاط مجلس النواب" و"نريد تغيير النهج" و"لن يحكمنا البنك الدولي" و"من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم" و"نريد محاسبة الفاسدين" و"يا شرطي لاتضرب نحن هنا من أجلكم".



وهتف المتظاهرون "يا نشمي ويا نشمية علي صوت الحرية" و"هذا الاردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و"يا عمان بسبع جبال هاي الحكومة إذلال" و"اللي راتبه 300 كيف بدو يسد المديونية".



وكان تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان الخميس الماضي رفضًا لتعديلات قانون ضريبة الدخل.



وقرر مدعي عام عمان الجمعة توقيف 17 شخصا شاركوا في التظاهرة بتهمة "إثارة الشغب".



قال مصدر قضائي لفرانس برس الخميس ان "السلطات القضائية أفرجت عن 12 من معتقلي الحراك كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية".



وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثانينوفمبر معدّلًا مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.



واحيا ذلك تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس لكن عدد المشاركين ازداد بشكل لافت في تجمع الخميس.



وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار.



وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.



واحتلّت عمّان المركز الأول عربيًا في غلاء المعيشة وال28 عالميًا، وفقًا لدراسة نشرتها مؤخرًا مجلة "ذي ايكونومست".