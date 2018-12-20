متحدث القوات الفرنسية: مصرع 6 من العناصر المتطرفة جنوب مالي

أعلن متحدث باسم القوات الفرنسية، الخميس، أن 6 من العناصر المتطرفة لقوا مصرعهم خلال غارة جوية فرنسية جنوب شرق مالى.



وذكر راديو صوت أمريكا أن المتحدث أوضح فى تصريحات صحفية أن مقاتلة فرنسية قامت بقصف 8 من العناصر المتطرفة، وذلك أثناء عبورهم الحدود من النيجر الى داخل مالى باستخدام دراجات نارية، مما أدى الى مصرع 6 منهم خلال هذه الغارة والتى تمت بالتعاون مع القوات البرية.



ولم يكشف المتحدث عن هوية التنظيم الذى ينتمى اليه هذه العناصر المتطرفة.



يشار الى أن فرنسا تنشر نحو 4500 جندى شمال مالى ـ المستعمرة السابقة - للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.