"أوبر" تنوي استخدام الدرونات لإيصال الطعام لزبائنها

اعلنت شركة "أوبر" عن نيتها توسيع خدمة "JUMP" لتأجير الدراجات والسكوترات الكهربائية، لتصل إلى المزيد من مدن ومناطق أوروبا وأمريكا.



وأوضحت الشركة أن الخدمة تعمل حاليا في 10 مدن أمريكية، وفي العاصمة الألمانية برلين، لكن الخطة تشمل توسيع خدماتها لتصل إلى لندن وباريس وأمستردام في أوروبا، وميامي ودالاس الأمريكيتين.



واشترت "أوبر" حقوق "JUMP" قبل نحو 6 أشهر، وتعمل حاليا على تطويرها لتضمها في قاعدة إلكترونية وتطبيق واحد مع خدمتها الشهيرة لتأجير السيارات ويرى الخبراء في "أوبر" أن هذه الخدمة ستعوض خسائر شركتهم المادية بعد أن اضطرت للخروج من العديد من أسواق تأجير السيارات في أوروبا والعالم، فضلا عن أن التحليلات تشير إلى اهتمام الناس المتزايد بوسائل النقل الصديقة للبيئة.