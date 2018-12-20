الإثنين.. الأنبا يؤانس يترأس التسبحة الكيهكية بكاتدرائية الملاك

يستأنف الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، التسبحة الكيهكية، يوم الإثنين المقبل، بكاتدرائية الملاك بأسيوط.



وكان الأنبا يؤانس قد تعرض إلى حادث سير في طريقه من أسيوط إلى القاهرة للمشاركة في صلوات التسبحة الكيهكية في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.



يذكر أن "تسبحة كيهك"، هي تسبحة سنوية، تأتي كل عام خلال صوم الميلاد، و"شهر كيهك" هو أحد الشهور القبطية، والذي يقابل بالشهور الميلادية شهر ديسمبر، الذي يعرف باسم "الشهر المريمي"، نظرًا لتكريم الكنيسة للسيدة العذراء مريم، خلال صلوات التسبحة اليومية.





