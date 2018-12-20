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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:37 م

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدمير أنفاق حزب الله اللبنانى

الجيش الإسرائيلي
dostor.org/2443540

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء تدمير الأنفاق التي حفرتها ميليشيات حزب الله على الحدود مع لبنان، وذلك بعد أيام من اكتشافها.

وقال الجيش في بيان، إن "هذه المرحلة ستنفذ من خلال عدة طرق ووسائل ستخرج الأنفاق عن الخدمة، وستمنع ميليشيات حزب الله من استخدامها وتحقيق خطتها".

وأضاف البيان أن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق"، محذرا من الاقتراب من فتحات الأنفاق في الجانب اللبناني.

وأوضح أن قواته "تواصل النشاطات العملياتية وفق التخطيط، فيما تبقى في القيادة الشمالية قوات معززة ومستعدة مع قدرات متنوعة وفِي حالة جهوزية كبيرة لأي تطورات قد تحصل".

كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، اكتشاف شبكة أنفاق قالت إنها ضمن مخطط هجومي لميليشيات حزب الله.

وحتى الآن، اكتشفت إسرائيل 4 أنفاق في عملية مفتوحة تستهدف تدمير الشبكة كاملة.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس، الخميس، إن القوات بدأت تدمير الأنفاق في مرحلة جديدة من العملية، لكنه لم يفصح عن عدد الأنفاق المستهدفة.

وأوضح المتحدث أن تدمير كل نفق سوف يستغرق ساعات عدة، وأن النشاط بأكمله يتم في الجانب الإسرائيلي.

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