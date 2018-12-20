مصرع طالب وإصابة 7 آخرين بانقلاب حافلة في السعودية

لقي طالب سعودي مصرعه، وأصيب 7 آخرون بانقلاب حافلة مدرسية صغيرة داخل أحد المخططات في حي الهجرة بالمدينة المنورة، وأسعف بعض الطلاب في الموقع، فيما نقل عدد منهم إلى المستشفى.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل منطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي إن "عمليات الهيئة في "المنطقة ٩٩٧" (997)، تلقت صباح الخميس، بلاغا عن وقوع حادث لحافلة مدرسية صغيرة داخل أحد المخططات في المدينة".



وأضاف: "على الفور توجهت خمس فرق إسعاف وعناية متقدمة للموقع، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود 8 مصابين، 4 حالات منها خطيرة، واثنتان متوسطة الإصابة، وحالة بسيطة وحالة وفاة".



وأكد المسؤول السعودي أن الحافلة كانت تقل طلابا تبلغ أعمارهم أكثر من اثني عشر عاما.



وبين السهلي أن الحافلة المنكوبة "خاصة"، وتنقل طلاب مدرسة حكومية عن طريق أولياء الأمور، وليست رسمية ولا تتبع التعليم.