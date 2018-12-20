جراحة الركبة تبعد آرون لينون عن الملاعب

قال شون دايك، مدرب بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إن لاعبه الجناح آرون لينون سيغيب لفترة من الوقت بعدما خضع لجراحة في الركبة لعلاج إصابة في الغضروف.



وشارك لينون في كل مباريات 17 لبيرنلي هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة فقط وأصيب خلال الخسارة 1-صفر أمام فريقه السابق توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي.



وقال دايك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال خامس الترتيب يوم السبت "إنه يشعر بالرضا بما حدث والطبيب يشعر بالرضا بالأمر".



وأضاف "أتمنى أن تسير فترة التعافي بشكل جيد لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت".



وتحوم شكوك حول مشاركة روبي برادي في ضيافة أرسنال في ظل استمرار تعافيه من كدمة في اللقاء ذاته بينما سيخضع يوهان بيرج جودموندسون لاعب الوسط لاختبار قبل تحديد إمكانية مشاركته بسبب

إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وقال بيرنلي إن لاعبه الأيرلندي الدولي جيف هندريك مدد تعاقده لعام واحد بينما كان عقده السابق سينتهي في نهاية الموسم الجاري.



ويحتل بيرنلي المركز 18 برصيد 12 نقطة بعد ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و11 هزيمة.