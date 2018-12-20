ميدو يخسر أولى مهامه مع الوحدة أمام الفيصلي في الدوري السعودي

تلقى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، هزيمة ثقيلة في أولى مبارياته مع الوحدة، أمام الفيصلي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.



كان نادي الوحدة السعودي قد أعلن تعيين أحمد حسام ميدو في منصب المستشار الفني للنادي، والمدير الفني المؤقت للفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي.



سجل ثلاثية الفيصلي، لويس جوستافو في الدقيقة الأولى، وإيجور روسي في الدقيقة 17، وعبد العزيز البيشي في الدقيقة 47، ليتلقي الوحدة الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.



وتوقف رصيد الوحدة، عند 21 نقطة ليبقى في المركز السادس بجدول الدوري، متقدما بفارق نقطة وحيدة على الفيصلي صاحب المركز السابع.