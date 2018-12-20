السبت.. وزير الخارجية الأردني يزور الجزائر لمدة يومين

يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، يومي السبت والأحد المقبلين، بزيارة إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، في بيان لها، إن الوزير الأردني سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، تتناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، وذلك تنفيذًا للإرادة المشتركة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص مستجدات الساحة العربية، حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل العربي المشترك وإصلاح أجهزته ومنظومته.