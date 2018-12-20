فرنسا بالمصرى.. لتر البنزين بـ29 جنيهًا فى باريس.. كيلو الفراخ بـ246.. والـ«مارلبورو» بـ153

إذا أردت أن تعرف أين نقف، فعليك أولًا أن تلجأ إلى المقارنات، ليس الحديث هنا عن مقارنة بدول من محيطنا «العالم الثالث»، التى أنهكها ما سُمى بـ«الربيع العربى»، بل بدول «العالم الأول»، ونقصد تحديدًا فرنسا، التى صنف اقتصادها كخامس أكبر اقتصاد فى العالم فى ٢٠٠٤، بعد الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، والصين، واعتمادًا على بيانات صندوق النقد الدولى، فإن حجم الناتج المحلى الإجمالى الفرنسى ٢.٥٧٥ تريليون دولار.



حسب تصنيفات صندوق النقد الدولى لعام ٢٠١٧، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد فى العالم بناتج محلى إجمالى نحو ١٩.٤ تريليون دولار، تليها الصين بـ ١١.٩ تريليون دولار، ثم اليابان ثالثة بـ ٤.٩ تريليون دولار، بينما تأتى ألمانيا رابعة بـ ٣.٧ تريليون دولار.



إذا أردت أن تعرف كم سيكلفك قضاء يوم واحد فى فرنسا، فلنبدأ باستعراض أسعار المواد الغذائية، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من لحم الدجاج لـ١٢ يورو، ما يعادل ٢٤٦ جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعر كيلو السمك الطازج لـ١٠ يورو، أى ما يعادل أكثر من ٢٠٠ جنيه مصرى، ويصل سعر كيلو الطماطم إلى ٥ يورو، ما يعادل أكثر من ١٠٠ جنيه مصرى، بينما سيكلفك شراء كيلو واحد من الموز ٤٠ إلى ٦٠ جنيهًا مصريًا، ويصل سعر كيلو واحد من البرتقال إلى ٤٤ جنيهًا مصريًا، وكيلو البطاطس نحو ٣١ جنيهًا مصريًا، ويصل سعر كيلو الأرز ٢ يورو، ما يعادل أكثر من ٤٠ جنيًها مصريًا، ومتوسط سعر زجاجة المياه المعبأة (١.٥ لتر) نحو ١٢ جنيهًا، وسعر علبة سجائر ماركة (مارلبورو) نحو ١٥٣ جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الملابس، فسيكلفك شراء قميص بسيط ٤٠ يورو، أى ما يعادل أكثر من ٨٠٠ جنيه مصرى، ويصل سعر البنطلون الجينز ماركة (ليفيس ٥٠١) نحو ألف و٦٠٠ جنيه مصرى، ويصل سعر زوج من الأحذية الجلدية (الكلاسيك) نحو ألفين و٢٠٠ جنيه مصرى.



وفيما يخص قطاع العقارات، فأنت بصدد أسعار خيالية، حيث يتراوح سعر المتر الواحد من الشقق والعقارات السكنية بين ٤ آلاف إلى ٢٥ ألف يورو، ما يعادل ٨٠ ألفًا إلى نصف مليون جنيه مصرى، ويصل سعر أرخص وحدة سكنية إلى ١٠٠ ألف يورو، ما يعادل ٢ مليون جنيه مصرى.

وفى المدن الصغيرة، التى تبعد عن العاصمة باريس، بنحو ٢٠٠ كم، على سبيل المثال فى أورليانز، وريمس، أو روان، تقل أسعار العقارات بنحو الثلث.



وتتراوح تكلفة شقة صغيرة (١٧-١٨ مترًا مربعًا) فى المنتجعات فى جبال الألب الفرنسية، بين ٦٠ إلى ٧٠ ألف يورو، وفى المناطق السياحية من ساحل البحر الأبيض المتوسط، تبدأ أسعار شراء وحدة سكنية من الدرجة الاقتصادية من ١٠٠ ألف يورو، ما يعادل ٢ مليون جنيه مصرى.



ويبلغ متوسط إيجار (غرفة نوم واحدة) فى المدينة، ١٤ ألف جنيه، ومتوسط إيجار شقة (غرفة نوم واحدة)، خارجها ١٠ آلاف جنيه مصرى، ويصل متوسط إيجار شقة (٣ غرف نوم) فى وسط المدينة، ٢٦ ألف جنيه، بينما متوسط إيجار شقة (٣ غرف نوم) خارجها، ١٩ ألف جنيه.



ويبلغ متوسط سعر حجز ليلة واحدة، فى غرفة فندقية فى فرنسا (نجمة واحدة)، أكثر من ٩٠٠ جنيه مصرى، وسعرها فى فندق (نجمتان) ألف و٣٦٠ جنيهًا، وسعرها فى فندق (٣ نجوم) ألف و٨٠٠ جنيه، وسعرها فى فندق (٤ نجوم) ٣ آلاف، وسعرها فى فندق (٥ نجوم) ٧ آلاف و٦٥٠ جنيهًا.

ويصل متوسط سعر المتر المربع، لشراء شقة فى وسط المدينة، ١١٥ ألف جنيه، وخارج المركز، ٧٤ ألف جنيه.



وبالنسبة للنقل، يبلغ سعر التذكرة الواحدة لجميع أنواع وسائل النقل العام (المترو، والحافلات، والترام) فى باريس هو ١.٧ يورو، ما يعادل ٣٤ جنيهًا مصريًا، ويصل متوسط سعر التذكرة (ذهاب فقط)، فى وسائل النقل المحلية، ٣٣ جنيهًا، ويصل سعر لتر البنزين ٢٩ جنيهًا، وسعر لتر وقود الديزل ١.٣٣ يورو، وتصل تعريفة التاكسى (فتح العداد) إلى ١٠٢ جنيه، فيما يصل سعر الكيلو إلى ٣٧ جنيهًا، ويتم احتساب رسوم إضافية بقيمة ١ يورو على مقعد واحد للأمتعة. ويتكفل المواطن الفرنسى بدفع ٢.٧٠٠ جنيه شهريًا، مقابل المرافق الأساسية (الكهرباء والتدفئة والمياه والقمامة) لشقة ٨٥ مترًا.



وبحسبة بسيطة نجد أن متوسط أسعار الوقود فى فرنسا تقترب من خمسة أضعاف متوسط السعر فى مصر.



ويصل سعر لتر البنزين فى مدينة مارتينيك ٢٨ جنيهًا، وفى مدينة جوادلوب ٢٨ جنيهًا، وسانت مارتن ٢٢ جنيهًا، ولا ريونيون ٣١ جنيهًا، وباريس ٣١ جنيهًا، والريفييرا الفرنسية ٢٨ جنيهًا، وباريس ديزنى لاند ٣١ جنيهًا، وبورجندى ٢٨ جنيهًا، والألب ٣١ جنيهًا، ونورماندى ٢٧ جنيهًا، وكورسيكا ٣٤ جنيهًا، موناكو ٢٨ جنيهًا، ونيس ٢٨ جنيهًا، وليون ٢٩ جنيهًا، مارسيليا ٢٨ جنيهًا، وكاين ٢٧ جنيهًا، وليل ٢٩ جنيهًا.



وفى مصر تنفق الحكومة ٣٣٢ مليار جنيه على الدعم سنويًا، إذ تحصل كل أسرة على دعم ٢٦٠ جنيهًا شهريًا، على أنابيب البوتاجاز، ودعم الخبز يوميًا لكل مواطن بمقدار ثلاثة جنيهات، وتدعم الكهرباء بـ٤٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣٠٠ مليار جنيه حجم المعاشات المنتظرة فى ٢٠٢٣، و١٥٠ مليار جنيه تقترضها الدولة لمرتبات الموظفين سنويًا.



وفى حين يبلغ أعلى سعر لوقود السيارات فى مصر (البنزين ٩٥ أوكتان) ٧.٧٥ جنيه، أى ٠.٣٨٢ يورو، ويصل الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، ما يعادل ٥٩.١٧١ يورو، يصل الحد الأدنى للأجور فى فرنسا ١٥٢٥.٤٧ يوور.



وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النمو فى مصر، فإن هذه النسبة تلتهمها الزيادة السكانية، بلغ تعداد فرنسا فى العام ٢٠٠٥ نحو ٦١.٢ مليون نسمة، زاد ليصل إلى ٦٧.٢ مليون نسمة فى ٢٠١٨، ويكاد يكون النمو السكانى ثابتًا خلال ربع قرن، بينما ارتفع عدد سكان مصر من ٧٢.٨ مليون نسمة عام ٢٠٠٦ إلى ٩٨ مليون نسمة فى ٢٠١٨، ليصل إلى ١٠٤ ملايين بإضافة المصريين بالخارج، وهو ما يلتهم أى نتائج للنمو الاقتصادى للدولة المصرية، على النقيض من فرنسا، التى يتراجع فيها معدل النمو السكانى، وهو أمر يحفز النمو الاقتصادى.



وبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المصرى، فقد بلغ ٥.٣٪ نهاية العام المالى الماضى، من بعد ٥٪ فى العام السابق له، وتستهدف الدولة رفعه إلى ٥.٨٪ بنهاية العام المالى الحالى، فى حين سجل فى فرنسا ٠.٢٪ خلال الربع الأخير من العام الحالى «٢٠١٨»، بعد أن كان متوقعًا له ٠.٤٪.

وتتميز مصر أيضًا، أنها من أقل دول العالم فرضًا للضرائب الجديدة، بل تقوم الدولة بين الحين والآخر أيضًا بإقرار عدد من التيسيرات لدافعى الضرائب، فى حين تصنف فرنسا كأعلى ثانى دولة على مستوى العالم فى فرض الضرائب.