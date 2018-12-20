تقرير أمريكي: كوريا الشمالية تستعين بخبراء ألمان وصينيين لتطوير أسلحتها النووية

كشف تقرير أمريكي اليوم، أن كوريا الشمالية استعانت بخبراء ألمان وصينيين بهدف تطوير أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية مُتحدية بذلك العقوبات المفروضة عليها.



وأشار معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، في تقريره، الذي أوردته مجلة (بولتيكو) الأمريكية، إلى أن المعهد أجرى دراسة تحليلية لـ1304 ورقة بحثية شارك في كتابتها علماء من كوريا الشمالية وآخرون من جنسيات أخرى لتحديد التطبيقات المحتملة من الأبحاث للأغراض العسكرية، مُشيرًا إلى أن تلك الأوراق تتضمن 100 مقال على الأقل تتناول فيها مجال تكنولوجيا الاستخدام المزدوج، وأسلحة الدمار الشامل، وغيرها من الأغراض العسكرية.



وذكر التقرير أن علماء الصين هم الأكثر مشاركة في صياغة تلك الأبحاث، إذ شاركوا في كتابة 913 ورقة بحثية، ويأتي الألمان بعدهم بفارق كبير.



وأضاف أن بعض أوراق البحث تناولت عن كثب ملفات تنقية اليورانيوم، وعزل الكابلات ذات الجهد العالي لمحطات الطاقة النووية،والتكنولوجيا المطبقة على الصواريخ الفضائية.



وأوضح أن التعاون المباشر بين كوريين شماليين وعلماء أجانب يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق ما يسعى إليه النظام الكوري الشمالي من إحراز التقدم التكنولوجي المرجو في ظل العقوبات التي تُفرض عليه في الوقت الراهن.