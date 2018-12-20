رسميًا.. تأجيل الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية

أعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية تأجيل الانتخابات رسميًا.



وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، في نبأ عاجل اليوم الخميس، أن اللجنة حددت 30 ديسمبر الجاري كموعد لإجراء الانتخابات بدلًا من الأحد القادم.



كان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، قد تعهد بالعمل على ضمان سير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 ديسمبر الجاري بسلاسة وفي أجواء سلمية، كما أكد أنه سيغادر منصبه عقب الانتخابات.



ويتنافس 21 مرشحًا على منصب الرئاسة خلفًا لكابيلا، الذي ظل بالسلطة لمدة 17 عامًا، والذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور، فيما يملك ثلاثة فقط من المرشحين قاعدة سياسية هم ممثل الأغلبية التي يقودها الرئيس كابيلا رمزاني شاداري، والمرشحان الرئيسيان للمعارضة المنقسمة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.