واشنطن ستعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيك بعد درس ملفاتهم

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيك خلال درس السلطات لملفاتهم، لمنعهم من "التواري" داخل الأراضي الأمريكية.



وقالت كريستن نيلسن - في بيان- إن "الأجانب الذين يحاولون استغلال النظام للمجيء في شكل غير قانوني إلى أراضينا لن يتمكنوا من التواري في الولايات المتحدة بعد اليوم، حيث لا يلتزم عدد كبير منهم المثول أمام المحاكم".



وأضافت أن المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية في شكل غير قانوني أو ممن لا يحملون أوراقا قانونية سينتظرون "في المكسيك" قرارات القضاء لجهة منحهم حق البقاء في الولايات المتحدة أوعدمه.



وأكدت أن الحكومة المكسيكية تبلغت هذا الأمر و"قررت اتخاذ تدابير على الجانب الآخر من الحدود"، آملة بأن يحصل المهاجرون على "تأشيرات انسانية" تجيز لهم العمل في المكسيك في انتظار قرارات القضاء الأمريكي.



وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياته، ووعد خصوصا بتشييد جدار على الحدود مع المكسيك ونشر قوات لتأمينه، واتخذ إجراءات للحد من حق اللجوء لكن القضاء ألغاها.



