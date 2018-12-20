الاتحاد الإنجليزي يغرم أرسنال وتوتنهام لعدم السيطرة على اللاعبين

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إنه عاقب أرسنال وتوتنهام هوتسبير بغرامة قيمتها الاجمالية 95 ألف جنيه استرليني (120051 دولارا) لعدم سيطرتهما على اللاعبين خلال مباراة قمة هذا الشهر في الدوري الممتاز لكرة القدم.



وتسبب احتفال إيريك داير لاعب وسط توتنهام بتسجيل هدف خلال الخسارة 4-2 أمام أرسنال في الثاني من ديسمبر في بعض اللقطات السيئة في ظل غضب بعض بدلاء أرسنال من اللاعب الإنجليزي الدولي.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم تغريم أرسنال وتوتنهام 45 ألف جنيه استرليني و50 ألف جنيه استرليني على الترتيب بعدما أقر الناديان باخفاقهما في السيطرة على اللاعبين والتأكد من تصرفهم بطريقة لائقة".



وسجل داير وهاري كين هدفي توتنهام بينما أحرز بيير-إيمريك أوباميانج هدفين وهز ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا الشباك لينتصرأرسنال ويحسم القمة المثيرة.



وتعهد توتنهام بمنع أحد جماهيره من حضور مباريات بعدما ألقى الموز باتجاه الجابوني أوباميانج خلال تلك المباراة التي أقيمت على ملعب الامارات.

وفي وقت سابق اليوم قال أرسنال إنه نجح في تحديد صورة أحد المشجعين ألقى قارورة مياه بلاستيكية على ديلي آلي مهاجم توتنهام خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الانجليزية يوم الأربعاء.



وأضاف النادي أنه ينسق مع الشرطة للقبض على المشتبه به.



وأصابت القارورة مؤخرة رأس آلي قرب خط التماس بعد قليل من تسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الفوز 2-صفر على ملعب أرسنال يوم الأربعاء.