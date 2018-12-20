آسر ياسين: أتمنى تقديم عمل كوميدي مع نيللي كريم

عبر الفنان آسر ياسين، عن سعادته بالنجاحات التي حققها مؤخرًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "تراب الماس"، مشيرًا إلى أن التجربة برمتها كانت رائعة وكانت بها كثير من الإيجابيات.



ولفت آسر ياسين إلى أن شخصية "طه" التي قدمها في الفيلم لها مكانة خاصة في قلبه.



وأوضح "ياسين" أنه على المستوى الفني بشكل عام، من الفنانات اللواتي يحب أن يتابعهن هما غادة عادل قائلًا:"أخف دم شفته"، أما عن الفنانة نيللي كريم فقال:"أتمني تقديم عمل كوميدي معها، فقد قدمت فيلم بشتري راجل مع الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون وقد شاهدته وأعجبني بشدة.