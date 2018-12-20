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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 07:12 م

السويد تستبعد دافع الإرهاب في واقعة حدوث انفجار بمدرسة

السويد تستبعد دافع
dostor.org/2443443

قالت الشرطة السويدية، إن رجلا أعتقل اليوم الخميس، لصلته بانفجار وقع بمدرسة فنية في جنوب البلاد، مستبعدة وجود دافع إرهابي وراء الجريمة.

وتم إلقاء القبض على الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، بالقرب من المدرسة، وذلك بحسب ما قاله رئيس الشرطة بار سيديرهولم للصحفيين.

وقال رئيس الشرطة المحلية بار سيديرهولم للصحفيين: "نعتبر هذا حادثا منفردا ومنفصلا." وأضاف أنه يجري التحقيق بشأنه الآن على أنه "حادث تدمير جسيم عرض المواطنين للخطر."

ولم يصب أي شخص في الانفجار الذي وقع في مدرسة تيكنيسكا سكولان الثانوية في وسط هاسلهولم.

وقال سيديرهولم إن الشرطة لا تستطيع كشف الدافع وراء التفجير، ولا يمكنها كذلك إفشاء ما قاله المشتبه به أثناء استجوابها له.

ولم يكشف كذلك ما إذا كان المشتبه به طالبًا حاليًا أو سابقًا، بيد أنه قال إن الشرطة تعتقد أنه تصرف بمفرده. يذكر أن المدرسة بها نحو 1000 طالب.

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