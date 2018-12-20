"التعاون الإسلامي" تبحث تعزيز التعاون بين دولها في الإنتاج السينمائي

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال الإنتاج السينمائي في العالم الإسلامي، يشكل أحد الجوانب المهمة لتقوية التفاهم المتبادل، وتوطيد عُرى التضامن والتعاون بين أكثر من 6ر1 مليار شخص هم سكان العالم الإسلامي.



وفي كلمة موجهة إلى اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي التي ستُمنَح في الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية"واس" أكد العثيمين أن المنظمة حريصة على أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وذلك لمكافحة الصور النمطية السلبية وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين.



ويتماشى مهرجان الفيلم المقترح للمنظمة مع أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في المادة الأولى من ميثاق المنظمة، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.



ومن المقرر أن يخرج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع للمنظمة بمعايير تأسيس جائزة المنظمة، ومنح هذه الجائزة لأفضل إنتاج سينمائي، حيث سيتم منحها خلال الدورة القادمة للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو ببوركينا فاسو في فبراير 2019.