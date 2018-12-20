بعد مقتل خاشقجي.. السعودية تعلن خطة إعادة هيكلة المخابرات

أوصت لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، بحلول تطويرية عاجلة للجهاز.



وحددت اللجنة التي شكلت وفقا لقرار صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خطة العمل لإنفاذ التوجيه، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وفقا لقناة "العربية".



وأوصت اللجنة بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة.



وأقرت اللجنة حلولًا عاجلة، من بينها استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.



وإلى جانب ذلك تم استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة، مع استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.



كما أقرت اللجنة برئاسة ولي العهد تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.