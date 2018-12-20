انخفاض 350 في أسعار الحديد اليوم الخميس

أكد أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بقيمة 350 جنيها للطن اليوم الخميس.



وأضاف الزيني، في تصريحات لـ "الدستور" أن كل من حديد العز، والجارحى، أعلنا تخفيض الأسعار.



وعن أسعار أسعار حديد عز فسجلت 11.850 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيها قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال "التخاين" إلى 11.650 ألف جنيها، مقابل 12 ألف جنيها قبل الخفض، وسجلت أسعار اللفف 11.550 ألف جنيها للطن.



أما عن شركة الجارحى فانخفض أسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.